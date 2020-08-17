Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 августа 2020: лечатся 115 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 17 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре на излечении находятся 234 человека. Из них у 115 подтвержден коронавирус. За последние сутки по выздоровлению никого не выписали, новых пациентов не госпитализировали.

- В реанимационном отделении находится 10 пациентов. У шести человек только подозревают заражение COVID-19. Кроме того, лечение получают 113 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки поступило восемь пациентов с этим диагнозом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 78 пациентов с COVID-19, из них 12 - это дети. Выписали по выздоровлению 24 человека. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать профилактические меры. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мойте руки. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями не рекомендуем без особой необходимости покидать свои дома.