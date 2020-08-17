В Хабаровске вандалы оскорбили труд озеленителей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске вандалы оскорбили труд озеленителей. По предварительной информации, неизвестные разрушили цветочное убранство города. Ущерб оценивают в сумму около 100 тысяч рублей. Один из последних инцидентов произошел на минувшей неделе, в четверг ночью. Неизвестные перевернули три пластиковые конструкции с цветами в сквере «Пограничной славы» на Уссурийском бульваре.

- Озеленители высаживали петуньи в пластиковых фигурах «Лягушка». Это растение прихотливое. Восстанавливать цветы под конец сезона не стали, просто убрали опрокинутые формы, - рассказала Зоя Русина, и.о. директора МБУ «Горзеленстрой».

Отметим, что месяц назад неизвестные пытались вывезти каменную плитку, которой украсили топиарные фигуры на Амурском бульваре в районе Центрального рынка. Злоумышленники не смогли довести задуманное до конца, поэтому рабочие вернули все к изначальному виду.