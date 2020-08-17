В ЕАО займутся финансовой грамотностью населения Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЕАО займутся финансовой грамотностью населения. Работу планируют вести по всем направлениям и с людьми всех возрастов: от дошколят до пенсионеров. К слову, за последние пять лет в области организовали более 300 мероприятий с разными категориями жителей области.

- В состав межведомственного координационного совета войдут представители правительства области, регионального отделения Банка России, правоохранительных органов, образовательных учреждений и различных ведомств, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Сначала составят региональную программу повышения финансовой грамотности. В рамках ее реализации будут формировать у людей рациональное финансовое поведение.

В планах также подготовить специальные образовательные программы, волонтеров финансовой грамотности и другие важные компоненты. Авторы инициативы считают, что рациональное использование финансов напрямую влияет на благосостояние жителей области.