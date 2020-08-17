На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ликвидируют последствия жуткой аварии Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ликвидируют последствия жуткой аварии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Силами спасателей Амурского спасательного центра МЧС России, краевого поисково-спасательного отряда и пожарной части расчищают дорогу от поваленных деревьев, разбирают конструкции автомобилей, деблокируют тех, кто находится внутри машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что серьезная авария случилась утром 17 августа 2020 года. Она произошла в районе 64 километра федеральной трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Предварительно известно, что столкнулись два автомобиля, пострадали три человека: два взрослых и один ребенок. Их с травмами различной степени тяжести доставили в лечебные учреждения. Еще четыре человека, в том числе один ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия.