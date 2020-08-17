Министр здравоохранения Хабаровского края покинет свой пост

Министр здравоохранения Хабаровского края покинет пост Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько покинет свой пост. Такое заявление сделал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Поводом для решения стали многочисленные обращения в правительство края от населения по поводу здравоохранения в регионе. Качество оказания услуг Михаил Дегтярев проверил лично, внезапно нагрянув в поликлинику №8 поселка имени Горького.

- В медучреждении не соблюдается режим термометрии, существует острый дефицит специалистов, особенно терапевтов и педиатров. Люди вынуждены стоять в очереди за результатами анализов, на электронную почту их никто не присылает. Многие родители вынуждены ходить за бессмысленными справками для детского сада. Также пациенты жалуются на агрессивное поведение охраны, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Известно, что пост министра здравоохранения займет Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.