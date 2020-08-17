Прокуратура проводит проверку по факту смертельной аварии на комсомольской трассе ФОТО: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура проводит проверку по факту смертельной аварии на комсомольской трассе. Напомним, жуткое происшествие произошло 17 августа 2020 года на 64 километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Столкнулись легковой и грузовой автомобили.

- По предварительным данным, в результате происшествия погибло четыре человека, еще трое с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницы Хабаровска, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На месте происшествия работают сотрудники краевой прокуратуры, в том числе заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры.

Напомним, на месте происшествия спасатели и пожарные продолжают ликвидировать последствия дорожной аварии. Они расчищают дорогу от поваленных деревьев, разбирают конструкции автомобилей, деблокируют тех, кто находится внутри машин.