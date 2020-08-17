В Хабаровске планируют сдать стадион на улице Воровского к концу августа Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске планируют сдать стадион на улице Воровского к концу августа. Срок открытия спортивного объекта сдвинули почти на полгода по вине подрядчика. Работы на объекте должны были вести в два этапа - возвести стадион и благоустроить его.

- Закончить обустройство стадиона планировали еще в прошлом году, подрядчик по ряду причин не выполнил свои обязательства в срок, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - На сегодняшний день идут претензионные процедуры, по завершении которых к подрядчику применят штрафные санкции.

Первую очередь спортивного сооружения сдали, по второй идет оформление заключения о соответствии построенного объекта. Напомним, для стадиона на улице Воровского хабаровчане выбрали название «Заря 27». Этот вариант во время интернет-голосования набрал больше всего голосов.