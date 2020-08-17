Видео с места смертельной аварии на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Работы по ликвидации последствий жуткой аварии на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре продолжаются. На месте работают спасатели, пожарные, сотрудники прокуратуры и другие специалисты. Напомним, происшествие случилось сегодня, 17 августа 2020 года, на 64 километре комсомольской трассы. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

- По предварительным данным, в результате происшествия погибло четыре человека, еще трех с телесными повреждениями различной степени тяжести доставят в больницы Хабаровска, - прокомментировали ранее в пресс- службе краевой прокуратуры.

В пресс- службе МЧС России по Хабаровскому краю предоставили видео с места происшествия. Отметим также, что для оказания помощи в деблокировке пострадавших отправилась группа Амурского спасательного центра МЧС России в составе восьми человек личного состава и двух единицы техники с необходимым оборудованием. Смывом топлива и обеспечением пожарной безопасности занимаются сотрудники отделения 89 пожарной части.