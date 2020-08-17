Пост министр здравоохранения Хабаровского края займет Евгений Никонов ФОТО: аккаунт Михаила Дегтярева в Instagram

Пост министра здравоохранения Хабаровского края займет Евгений Никонов. Сейчас он занимает должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Свои обязанности на этом посту он продолжит исполнять. Ранее сообщалось об отставке Александра Витько.

Евгения Леонидовича характеризуют как грамотного организатора здравоохранения. Кроме того, он хабаровчанин - это подчеркнул Михаил Дегтярев при назначении Евгения Никонова на должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам.

Для справки: обучался Евгений Никонов в Дальневосточном государственном медицинском университете. Работал санитаром в краевой детской клинической больнице и медбратом до поступления в вуз. После трудился врачом кардиологического отделения, ассистентом кафедры госпитальной терапии ДВГМУ. Также был в должности заведующего кафедрой гастроэнтерологии и клинической лабораторной диагностики Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и проректором ДВГМУ.