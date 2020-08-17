Прогноз погоды на неделю в Хабаровском крае: 18 августа ожидаются сильные дожди Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае непогода еще даст о себе знать. По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается завтра, 18 августа. Сильные дожди пройдут в центральных и северных районах региона. В свою очередь из-за осадков могут подняться уровни воды в реках.

- В минувшую субботу из-за обильных осадков в Хабаровском районе подтопило два участка автодороги, связывающей поселки Кукан и Догордон. В поселке Кукан подтоплены пять дворовых территорий. Сейчас на территории Куканского сельского поселения действует режим ЧС, подготовили к развертыванию пункты временного размещения. Пока необходимости в эвакуации людей нет, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Гидрологи прогнозируют, что в Хабаровском районе на реке Урми у села Кукан 19-20 августа вода поднимется до 830-850 сантиметров, то есть приблизится к отметке категории неблагоприятных явлений. Также паводковые явления ожидаются и на реке Кур у села Новокуровка.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».