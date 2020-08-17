Преподаватель из Хабаровска отличилась на «Пушкинском диктанте» Фото: Администрация Хабаровска

Преподаватель из Хабаровска отличилась на международной просветительской акции «Пушкинский диктант». Учитель русского языка и литературы МБОУ «Правовой лицей имени Сергея Николенко» Ирина Заливина стала абсолютным победителем интеллектуального состязания.

- Диктант писали жители России и 53 стан мира. Всего участников было 29 тысяч 773 человека, большинство из них присутствовали онлайн. За 45 минут нужно было выполнить ряд заданий. По итогам титул абсолютного победителя присваивают участникам, которые набрали от 90 до 100 баллов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Коллеги Ирины отмечают, что она учитель высшей категории, участвует во всех городских и краевых конкурсах. Преподаватель побеждала на международных и всероссийских образовательных состязаниях.

Напомним, в школах краевой столицы преподают 3095 учителей. Из них звание «Почетный работник сферы образования» имеют 203 человека, а 25 носят звание «Заслуженный учитель России».