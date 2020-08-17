В Комсомольске-на-Амуре проходит акция «Помоги собраться в школу» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Комсомольске-на-Амуре проходит акция «Помоги собраться в школу». Ее уже традиционно проводят с целью помочь детям из малоимущих и социально незащищенных семей в подготовке к школе. К участию в акции приглашают неравнодушных жителей города, предпринимателей, руководителей предприятий.

- Организаторы акции будут благодарны за любую помощь. Вещи для ребят будут принимать в Комплексном центре социального обслуживания населения, расположенном по адресам: улица Сидоренко, 28/3, улица Культурная, 10/2. Более подробную информацию можно получить по телефонам (4217) 54-68-02 и 53-44-64, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, аналогичная акция проходит и в Хабаровске. Общими усилиями горожане собрали больше двух с половиной миллионов рублей. Деньги направили на закупку вещей и канцелярских товаров. Их передадут ребятам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.