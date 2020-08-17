Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Работы по ликвидации последствий аварии на комсомольской трассе закончились

Дорогу расчистили от поваленных деревьев, полностью разобрали конструкции автомобилей
Александр ШтаальАлександрШтааль
КомментироватьОставить комментарий
Работы по ликвидации последствий аварии на комсомольской трассе закончились

Работы по ликвидации последствий аварии на комсомольской трассе закончились

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Работы по ликвидации последствий аварии на комсомольской трассе закончились. Напомним, на 64 километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре утром 17 августа случилась жуткая авария. Четыре человека погибли, троих с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницы Хабаровска.

- Совместными усилиями спасатели краевого поисково-спасательного отряда, пожарные 89 пожарной части и военнослужащие расчистили дорожное полотно от поваленных в результате аварии деревьев. Они полностью разобрали конструкции автомобилей и извлекли всех, кто находился внутри в момент аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России продолжают работать с пострадавшими и их родственниками. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, ГИБДД и Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.