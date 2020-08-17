Работы по ликвидации последствий аварии на комсомольской трассе закончились Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Работы по ликвидации последствий аварии на комсомольской трассе закончились. Напомним, на 64 километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре утром 17 августа случилась жуткая авария. Четыре человека погибли, троих с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницы Хабаровска.

- Совместными усилиями спасатели краевого поисково-спасательного отряда, пожарные 89 пожарной части и военнослужащие расчистили дорожное полотно от поваленных в результате аварии деревьев. Они полностью разобрали конструкции автомобилей и извлекли всех, кто находился внутри в момент аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России продолжают работать с пострадавшими и их родственниками. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, ГИБДД и Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.