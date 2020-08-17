Александр Витько обратился к жителям Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

Сегодня, 17 августа, у Александра Витько последний рабочий день в качестве министра здравоохранения Хабаровского края. Напомним, решение о его отставке огласил сегодня врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Вакантное место займет Евгений Никонов. Сейчас он занимает должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Свои обязанности на этом посту он продолжит исполнять.

Александр Витько через социальные сети обратился к жителям Хабаровского края. Он выразил благодарность коллегам, с которым работал долгое время. Он отметил, что каждая трудовая победа давалась с потом и кровью.

- Я хочу пожелать всем счастья и любви, профессиональных побед. Чтобы все мечты, которые есть у вас, обязательно воплотились в жизнь. Спасибо большое, что вы есть, - сказал Александр Витько.