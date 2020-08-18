Обстановка в Хабаровском крае 18 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 18 августа, в Верхнебуреинском, Хабаровском, Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко районах ожидаются сильные, местами очень сильные дожди.

В Хабаровске днем кратковременный дождь, ночью +15 +17, днем +21 +23, ветер юго-восточный 2-12 м/с. На юге края кратковременные дожди, ночью +14 +19, днем +21 +26, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди за исключением Верхнебуреинского, Хабаровского районов, где прогнозируют сильные и очень сильные дожди, ночью +9 +18, днем +15 +23, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. На севере края временами дожди, в Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко районах сильные и очень сильные дожди, ночью +3 +14, днем +11 +19, ветер восточный 6-14 м/с.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 9086.