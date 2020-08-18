В Приморье ищут третьего члена экипажа яхты, пропавшей в Хабаровском крае Фото: ДВРПСО МЧС России

В Приморье 17 августа спасатели МЧС России вновь провели авиаразведку морской акватории. Цель поисков - найти третьего члена экипажа парусной яхты «Барыня». Судно пропало в конце июля при движении по маршруту «поселок Нельма - Советская Гавань». На борту находились три человека.

- Спасатели осмотрели с воздуха порядка 660 квадратных километров береговой линии и водной глади между поселками Светлая и Терней Приморского края. На сегодняшний день известно, что поиски результатов не дали. Напомним, ранее в Тернейском районе местные жители поселка Кузнецово нашли тела двух человек. В них опознали пассажиров яхты, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

Отметим также, что правоохранительные и следственные органы уже устанавливают все обстоятельства происшествия. К слову, за время поисковых мероприятий спасатели и полицейские осмотрели в общей сложности 1860 квадратных километров территории, по воде обследовано 360 километров береговой черты.