В ЕАО задержан мужчина, подозреваемый в убийстве приятеля ФОТО: СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО

Следователи следственного отдела Биробиджана предъявили обвинение в убийстве знакомого молодому мужчине. По версии правоохранителей, в ночь с 7 на 8 августа подозреваемый вместе с потерпевшим находились на территории базы, расположенной по улице Карьерная. В ходе ссоры ранее судимый, нигде не работающий и не имеющий постоянного места жительства фигурант нанес потерпевшему - 54-летнему мужчине - несколько ударов неустановленным предметом. От полученных травм тот скончался до прибытия скорой помощи.

- Следственным отделом по городу Биробиджан следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 36-летнему гражданину Российской Федерации без определенного места жительства в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство», - отмечают в пресс-службе СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не признал, от дачи показаний и сотрудничества со следствием отказался. Следственные действия продолжаются. Теперь специалистам предстоит восстановить всю картину произошедшего.