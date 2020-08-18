Обстановка в Хабаровске 18 августа 2020 года: дорожные работы, заболеваемость, отключения воды Фото: Борис КОКУРИН

По данным на утро 14 августа 2020 года, в Хабаровске зафиксировали отключение горячей воды в доме №76 на проспекте 60-летия Октября и холодной в доме №47 на улице Белорусская. Причина в обоих случаях - порывы.

- За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 93,3 кубометра мусора, эвакуировали за неправильную парковку 16 автомобилей, случилась 41 дорожная авария, два возгорания, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 762 раза, - рассказали в городской администрации.

Сегодня планируют провести дорожные работы на улицах: Карла Маркса, Краснореченская, Большая, Тихоокеанская, Южная, а также в переулке Трубный и проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения с учетом этой информации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе общее число случаев заражения коронавирусом достигло 6985.