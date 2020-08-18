Школы и детские сады заработают в ЕАО с 1 сентября Фото: Алена МАРТЫНОВА

Школы и детские сады заработают в ЕАО с 1 сентября. Пока для образовательных учреждений закупают дезинфицирующее оборудование. Речь идет о воздухоочистителях и ультрафиолетовых бактерицидных облучателях.

- Оборудование нужно, чтобы заработали дошкольные учреждения, школы, спортивные секции, библиотеки, плавательные бассейны и другие учреждения. Закупить и доставить их во все муниципальные образования должны до 28 августа. В эти же сроки оборудование должно быть установлено, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что когда поступит первое оборудование, откроют дежурные группы в детских садах. После поставки и установки всего комплекта детские сады заработают в полную силу. В списке закупаемых предметов санитайзеры и средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) для воспитателей и учителей. Потратить на закупку планируют порядка 58 миллионов рублей.