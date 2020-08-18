Власти Хабаровского края планируют возобновить работу театров и кинотеатров ФОТО: Руслан Торубаров

Власти Хабаровского края планируют возобновить работу театров и кинотеатров. Предполагается, что залы должны быть заполнены на 50 процентов. Снятие ограничительных мер обсудили на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Мы должны открыть школы и детские сады к 1 сентября. Если появятся жалобы, что начались поборы с родителей на любые траты, связанные с коронавирусом, руководство этих учреждений, а также министерство образования будет нести за это персональную ответственность, - подчеркнул Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

Он также отметил, что работать надо на опережение и уже сейчас вносить изменения в постановление правительства края по снятию ограничительных мер. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в регионе отмечают снижение новых выявленных случаев заболевания коронавирусом.