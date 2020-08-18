Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 18 августа 2020 года: лечатся 126 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 18 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре на лечении находятся 236 человек. Из них у 126 пациентов подтвержден COVID-19. За сутки выписали 15 человек, госпитализировали - 26, скончался один пациент.

- В реанимационном отделении находится 10 пациентов. У шести человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 103 пациента с внебольничной пневмонией. За последние сутки в госпиталь доставили 23 пациента с этим диагнозом, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 93 пациента с COVID-19. Из них 14 - это дети. Выписали по выздоровлению 24 человека.

Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мыть руки, дезинфицировать гаджеты. Горожан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями призывают не выходить из дома без особой необходимости.