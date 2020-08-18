В Хабаровске опротестовали отказ в возбуждении уголовного дела о мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске поставили на учет тяжкое преступление. Ранее в возбуждении уголовного дела органы следствия отказали. После проверки расследование преступления все-таки началось по факту совершения мошеннических действий.

- Из материалов проверки следует, что потерпевшему ранее знакомый мужчина предложил оформить кредит на сумму 500 тысяч рублей. Потом попросил передать ему деньги и пообещал выплатить проценты от указанной суммы. Хабаровчанин с условиями согласился, оформил на свое имя кредит и отдал деньги знакомому, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге злоумышленник не выполнил свои обязательства и перестал выходить на связь. Позже правоохранители выяснили, что он написал расписку потерпевшему о выплате долга в размере 500 тысяч рублей. Только в документе были указаны чужие анкетные данные. То есть мужчина ввел в заблуждение потерпевшего относительно своих намерений. На сегодняшний день уголовное дело по статье «Мошенничество» уже возбудили и расследуют.