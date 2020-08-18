В Комсомольске-на-Амуре с места аварии угнали авто Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске-на-Амуре с места аварии угнали авто. В полицию обратился владелец машины. Он рассказал, что после распития спиртного повез друга домой на своем автомобиле. Во время поездки мужчина врезался во впереди движущуюся иномарку. Испугавшись ответственности, он бросил машину и попытался скрыться с места происшествия.

- В этот самый момент приятель пересел за руль автомобиля и уехал. Заявитель сразу сообщил в полицию о случившемся. Наружным отрядам передали ориентировку на угнанную машину. Транспорт нашли и подозреваемого тоже. На тот момент авто побывало еще в одном ДТП, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснили, что приятель владельца машины поехал кататься по улицам города, но врезался в припаркованное авто и тоже попытался скрыться. Его задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Уже возбудили и расследуют уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Заявителю и подозреваемому также придется ответить за вождение в нетрезвом виде.