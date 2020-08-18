В ЕАО спасают подтопленные жилые дома и приусадебные участки Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО спасают подтопленные жилые дома и приусадебные участки. К ухудшению обстановки привели обильные осадки, прошедшие 14-15 августа. Гидрологи отмечают подъем уровня грунтовых вод в Биробиджане и Биробиджанском районе.

- Дождевыми и грунтовыми водами в селе Раздольное, поселке Птичник и в Биробиджане подтоплено 40 приусадебных участков, шесть жилых домов. Также подтоплены семь участков дорог местного значения. По данным на вечер 17 августа, по шести из них движение машин осуществляется без ограничений, на одном участке дороги в поселке 13-й километр трасса размыта, но есть объездная дорога, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Из подтопленных домов в пункт временного размещения эвакуировали жильцов. Среди них 13 человек, в том числе пять детей. ПВР развернули на базе технологического техникума. Продолжается работа насосных станций по откачке воды с подтопленных территорий в Биробиджане.