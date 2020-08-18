Хабаровские отличники получили планшеты и медали Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские отличники получили планшеты и медали. Подарки выпускникам вручили во время торжественного приема, который прошел в городском Дворце культуры.

- На мероприятие пришли больше 20 выпускников. Все они за годы учебы участвовали и побеждали в олимпиадах по разным предметам и в творческих дисциплинах, выигрывали спортивные состязания, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в этом году привычный ход образовательного процесса нарушил COVID-19. Последнюю четверть молодежь доучивалась дистанционно, но школьники сдали ЕГЭ не хуже, чем в 2019 году. К слову, в этот раз 100-бальных результатов было 21. Медалями за отличную учебу наградили 220 выпускников.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев наградил лучших выпускников, получивших высший балл по итогам единого госэкзамена.