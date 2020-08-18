В мэрии Комсомольска-на-Амуре представили нового начальника Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В мэрии Комсомольска-на-Амуре представили нового начальника. Дмитрий Корнев возглавил отдел транспорта управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства. Информацию предоставили в пресс-службе городской администрации сегодня, 18 августа.

Для справки: Дмитрий Андреевич Корнев родился 23 июня 1986 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил КнАГТУ в 2008 году по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».

В 2015 году прошел курсы повышения квалификации по специализации «Инновационные инженерные технологии в организации транспортно-логистических систем» в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и в Национальном исследовательском университете в Москве. Работал стивидором в «Ванинском морском торговом порту», занимался закупкам и логистикой в компании «Гражданские самолеты «Сухого» и руководил ТК «Трансмаркет».