«Встречай осень» вместе со Сбербанком: новый промовклад с повышенной ставкой

Вклад можно оформить на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн

Вкладчикам доступны четыре варианта размещения средств: на три месяца (ставка 3,6% годовых), шесть месяцев (3,8%), 12 месяцев либо 24 месяца (в обоих случаях - 4%).

Валюта вклада - рубль, минимальный размер - 50 тысяч рублей, капитализация процентов - в конце срока, пополнение вклада не осуществляется, снятие - только в части процентов, максимальная сумма вложения не ограничена.

Вклад можно оформить на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн.

- Благодаря нашему сезонному промовкладу сентябрь принесет вместе с собой новые возможности для приумножения сбережений. Ставки по нему выше, чем в базовой линейке. Это неплохой довод в пользу того, чтобы открыть вклад именно сейчас, - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.