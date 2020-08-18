Осужденные в Хабаровском крае нашьют халатов для медиков Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае нашьют халатов для медиков. Заказ поступил на швейную фабрику при исправительной колонии №12 от «Краевой станции переливания крови». Представители медицинского учреждения уже посетили фабрику и поинтересовались возможностями производственного сектора ИК-12 и качеством выпускаемой продукции.

- При женской исправительной колонии № 12 работает самая крупная в Хабаровском крае швейная фабрика. Ее производственную мощность оценивают почти в 100 миллионов рублей в год. На фабрику поступают заказы от крупных региональных предприятий и ведомств, а также индивидуальные заказы от физических лиц, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

По итогу визита представители медицинского учреждения заказали на швейной фабрике пошив 120 штук медицинских халатов. Сумма заказа 60 тысяч рублей. В КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» рассматривают возможность пошива в исправительной колонии других изделий для медицинских нужд.