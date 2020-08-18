В Биробиджане ввели режим ЧС Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане ввели режим ЧС. Из-за обильных осадков начались паводки, В городе сложилась непростая гидрологическая обстановка. Решение о введении особого режима приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Еще вчера в областной столице сформировали восемь оперативных групп, которые сейчас объезжают подтопленные территории города, - рассказали в пресс-службе городской администрации. – По последним данным в воде оказались более 350 частных домовладений - подтоплены огороды, хозяйственные постройки. Среди них дома, которые в прошлом году попали в зону ЧС и граждане уже получили сертификаты на получение жилья.

На сегодняшний день развернули пункт временного проживания. Там уже находятся 18 человек, эвакуированные с подтопленных территорий. Отметим также, что с 18 августа будут формировать специальные комиссии, которые по заявлениям граждан начнут выезжать на подтопленные территории, актировать все и решать вопрос компенсации.