Коренным малочисленным народам в Хабаровском крае выдали субсидии ФОТО: Минприроды Хабаровского края

Коренным малочисленным народам в Хабаровском крае выдали субсидии на общую сумму 700 тысяч рублей. Такой объем финансов распределили в 2020 году. Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

Деньги выделяют с целью возмещения части затрат, понесенных на приобретение новой техники или оборудования, необходимых для развития традиционной хозяйственной деятельности. На эти направления выделили в целом 600 тысяч рублей. Среди получателей территориально-соседская община КМНС из Охотского района и семейно-родовая община из Ульчского района. Они потратили деньги на покупку моторной надувной лодки и двух лодочных моторов.

Также около 100 тысяч рублей выделили на возмещение части затрат на охрану домашних северных оленей от хищных зверей. Получатели смогли компенсировать расходы на приобретение специальной обуви, запасных частей к снегоходам, горюче-смазочных материалов, а также расходы на оплату труда оленеводов, выполняющих функции охраны оленей от хищных зверей.