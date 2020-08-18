Прогноз по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре: расслабляться рано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться, но расслабляться еще рано. Так охарактеризовали происходящее участники очередного заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

- За неделю выявили 128 случаев заражения COVID–19 против 134 случаев, по статистике предыдущей недели. Есть снижение по заболеваемости среди детей, но значительно увеличилось количество заболевших в возрастной группе 65 и старше, - отметила Татьяна Веретенникова, руководитель городского отделения Роспотребнадзора.

Более чем на 20 процентов сократилось количество так называемых бессимптомников. За неделю нагрузка на коечный фонд уменьшилась. Продолжается обследование медицинских работников в лечебных учреждениях города, контактировавших с зараженными. Глава города подчеркнул, что все организации города должны соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора.