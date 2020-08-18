Хабаровчан приглашают на акцию «Велоночь Победы» Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровчан приглашают на акцию «Велоночь Победы». Прием заявок от потенциальных участников уже стартовал. Участвовать в ней могут все желающие. Основное условие – наличие велосипеда, мобильного телефона и наушников.

Для проведения акции разработали уникальный маршрут протяженностью 13 километров, - сообщили в главном управлении внутренней политики края. - Велоколонна стартует от памятника маршалу Александру Василевскому и финиширует на площади Славы.

Акцию проведут в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь годовщины окончания Второй мировой войны. Участники велопробега смогут слушать аудиоэкскурсию о местах воинской славы Хабаровска. Для велосипедистов также проведут розыгрыш памятных призов и подарков. В завершении акции пройдет флешмоб «Дальневосточные Огни Победы». Чтобы присоединиться к пробегу, нужно подать заявку на сайте «Велоночь Победы».