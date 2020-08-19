Обстановка в Хабаровском крае 19 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 19 августа, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +14 +16, днем +20 +22, ветер западный 9-14 м/с. На юге края кратковременные дожди, ночью +12 +17, днем +20 +26, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +7 +15, днем +17 +25, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. На севере края временами дожди, местами сильные, ночью +3 +14, днем +11 +16, ветер восточный 6-14 м/с, на побережье местами 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число случаев заражения коронавирусом 9159.