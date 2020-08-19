Экс-министр образования Хабаровского края ответила на критику Михаила Дегтярева ФОТО: аккаунт Аллы Кузнецовой в Instagram

Экс-министр образования Хабаровского края ответила на критику Михаила Дегтярева. Напомним, ранее врио губернатора Хабаровского края прокомментировал слухи о возвращении Аллы Кузнецовой в правительство края в качестве министра образования. С его слов, об этом речи нет. Назначенный глава региона также напомнил о проблеме разного питания для детей из малоимущих семей и других категорий учащихся, которая несвоевременно решалась в минобразования.

- Я думала, что уже никогда не буду играть в политические игры, так позвали же. Сначала предложили должность директора краевого учреждения, потом министра, документы на согласование в нужные структуры направили. Я уже отработала три дня волонтером в правительстве. Что же это, Михаил Владимирович, без вашего согласования? - удивилась Алла Кузнецова.

Экс-министр образования также озвучила свою версию того, как решалась проблема с питанием детей.