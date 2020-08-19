Уголовное дело завели в Хабаровском крае после строительства дома для детей-сирот Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае возбудили и расследуют уголовное дело по факту халатности при строительстве дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Толчком стали материалы прокурорской проверки, целью которой было проверить исполнение требований законодательства при строительстве жилья в Николаевске-на-Амуре.

- «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» при наличии факта неисполнения застройщиком обязательств по строительству квартир требование о выплате денег по банковской гарантии в период ее действия в банк не направила. Это повлекло причинение крупного ущерба бюджету края, который превышает 10 миллионов рублей, и нарушение жилищных прав льготной категории граждан, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего директора КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». Его обвиняют по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».

Расследование продолжается.