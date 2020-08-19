Обстановка в Хабаровске 19 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы Фото: Администрация Хабаровска

По данным на утро 19 августа 2020 года, в Хабаровске без горячей воды останутся 118 жилых домов и девять социальных объектов. Воду отключат в период с 9:00 до 20:00 в домах на улицах Оборонная, Шевчука, Ремесленная, Блюхера, Ладожская, Ватутина, Волочаевская, Олега Кошевого, на переулках Трубный и Молдавский. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

- За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 105,5 кубометра мусора, эвакуировали 12 неправильно припаркованных автомобилей, случилось 32 дорожных аварии, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 710 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Большая, Тихоокеанская, Южная, а также в переулке Трубный и на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию.

По данным регионального минздрава на утро 19 августа, в Хабаровске и Хабаровском районе общее число заражений коронавирусом 7033.