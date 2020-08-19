Наркотики в колесе автомобиля нашли полицейские в Биробиджане Фото: Тимур ХАНОВ

В Биробиджане задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. По предварительной информации, запрещенное вещество находилось в покрышке запасного колеса. Обнаружить его удалось во время осмотра автомобиля.

- В дежурную часть поступило сообщение, что в районе 19 километра автодороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское» полицейскими остановлен автомобиль. Машиной управлял житель села Пронькино 1992 года рождения. В салоне также находился пассажир 1988 года рождения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Найденную растительную массу со специфическим запахом направили на экспертизу и выяснили, что это наркотическое вещество, вес которого на момент обнаружения превышал 960 граммов. Пассажир признался, что собрал макушки конопли и собирался позже их употребить. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Мужчина рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.