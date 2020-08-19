Девочка-велосипедистка попала под машину в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Девочка-велосипедистка попала под машину в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера вечером, 18 августа, на улице Известковая. Машина Toyota Corolla Axio двигалась в сторону переулка Лотерейный по улице Известковая. Столкновение с велосипедисткой случилось в районе дома №29. За рулем находился мужчина, который при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки иномарки.

- У пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, перелом костей черепа, ушибы на локтях. Девочку доставили в больницу, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент происшествия водитель иномарки был нетрезв. По итогам медосвидетельствования его степень опьянения прибор определил как 0.720 мг/л. Стаж его вождения с 1977 года. Машину поместили на специализированную стоянку.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.