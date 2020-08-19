Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 19 августа 2020 года: лечатся 112 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 19 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 222 человека. Из них у 112 пациентов подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали 17 человек, госпитализировали двоих.

- В реанимационном отделении находится 11 пациентов. У шести пациентов только подозревают коронавирус. Также лечатся 104 пациента с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали 13 пациентов с этим диагнозом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 97 пациентов с COVID-19, из них 14 - это дети. За последние сутки никого не выписали по выздоровлению.

Жителей Города юности убедительно просят предпринимать противоэпидемические меры. Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без особой необходимости.