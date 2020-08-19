В школах Хабаровского края начнут работать порядка 360 молодых педагогов Фото: Правительство Хабаровского края

В школах Хабаровского края начнут работать порядка 360 молодых педагогов. Преподавать они начнут уже в новом учебном году. Из них примерно 200 человек отправятся в села и отдаленные территории края

- Часть молодых педагогов обучались по целевым программам. Их распределили по школам Хабаровска, Солнечного, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского, Вяземского, Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Николаевского, Аяно-Майского и имени Лазо районов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, для молодых специалистов в регионе действует ряд мер поддержки. Среди них например, выплата единовременного пособия. Педагогам, проживающим в сельской местности, установили повышающий коэффициент в размере 25 процентов, компенсируют расходы на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии. Установлены повышающие коэффициенты за наличие высшей квалификационной категории в размере 75%, первой – 15%.