Клиенты Сбербанка могут купить технику HUAWEI и HONOR в кредит онлайн

Чтобы воспользоваться сервисом, на сайтах https://www.honor.ru/ и https://shop.huawei.ru/ необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого клиент перенаправляется в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет заявку на кредит.

Рассмотрение заявки занимает не более двух минут. Весь процесс оформления кредита происходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Получение заказа будет таким же быстрым, как при оплате картой.

- Сотрудничество с компанией HUAWEI — важный шаг на пути развития POS-кредитования в Сбербанке. Теперь, совершая покупки на сайте партнера, наши клиенты смогут по достоинству оценить полностью цифровой кредитный сервис, который позволит им приобретать товары и услуги в любом месте и в любое время, - подчеркнул Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка

Со своей стороны генеральный директор HUAWEI Device в России Тони Ран отметил, что компания всегда стремится предоставлять своим пользователям самые прогрессивные решения для доступа к комфортной, технологичной и полностью подключенной жизни в цифровой реальности.

- Для этого мы активно развиваем не только портфолио интеллектуальных продуктов, но и сопутствующие экосистемные сервисы, способные максимально упростить ежедневные задачи. Например, недавно в приложении Сбербанк Онлайн запустился сервис бесконтактной оплаты SberPay, который теперь доступен всем владельцам смартфонов HUAWEI и HONOR. А с сервисом «Покупай со Сбербанком» посетители наших интернет-магазинов смогут воспользоваться опцией упрощенного кредитования в онлайн-режиме, - отметил он. - Мы рады, что благодаря сотрудничеству со Сбербанком у наших пользователей появляется все больше инструментов для комфортной жизни в современных реалиях».

«Покупай со Сбербанком» — это сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 2200 офлайн- и онлайн-партнеров, в том числе Беру, Holodilnik.ru и многие другие.