В Хабаровском крае предлагают сдать оружие за вознаграждение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае предлагают сдать оружие за вознаграждение. Такой подход практикуют в регионе уже несколько лет. По закону каждый может добровольно сдать найденное или хранящееся в том числе незаконно оружие, его составные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, получить за это деньги. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

Если оружие хранится незаконно, за это предусмотрена уголовная ответственность. Однако избежать ее можно, добровольно сдав боеприпасы. Это предусмотрено статьей 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Отметим также, что в 2020 году на поощрения для граждан выделили свыше одного миллиона рублей. Так, за ружье, винтовку, карабин, пистолет или револьвер можно получить от трех до семи тысяч рублей. Газовое оружие (револьвер или пистолет) можно сдать за полторы тысячи рублей. Консультации по сдаче оружия проводят по телефонам (4212) 79-24-08 и 8-924-403-42-66.