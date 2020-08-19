В Хабаровске восстановят 62 тысячи гектаров леса Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске восстановят 62 тысячи гектаров леса. Работу проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» по нацпроекту «Экология». На сегодняшний день лесовосстановление выполнили на площади около 15,5 тысяч гектаров. Основной объем работ проведут третьем и четвертом кварталах текущего года. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

По закону организации, вырубающие леса при строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов инфраструктуры, должны проводить компенсационное лесовосстановление. Принцип работы такой - сколько вырубил столько и посадил. Данная норма закона вступила в силу с 1 января 2019 года. Отметим также, что компенсационное восстановление в этом году провели на общей площади 697 гектаров, высадили около 1,7 миллиона сеянцев сосны и кедра.