В Хабаровске выбрали самые красивые дворы и подъезды Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске выбрали самые красивые дворы и подъезды. Напомним, смотр-конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» проводят в краевой столице с 2002 года. В этот раз его общий призовой фонд составляет 480 тысяч рублей. Победителей определяли в номинациях «Лучшая цветочная клумба», «Лучший двор более 80 квартир», «Лучший двор до 80 квартир», «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)», «Лучший МКД», «Лучший подъезд, отремонтированный силами собственников и нанимателей МКД», «МКД высокой гражданской ответственности» и «Лучший подъезд».

- Сначала провели районные конкурсы, потом был общегородской финал, где выбирали главных лауреатов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в этом году в комитеты по управлению районами города поступило 376 заявок от жителей 252 домов. С каждым годом количество участников растет, а горожане активнее стараются благоустроить свои придомовые территории. К слову, итоги нынешнего смотра-конкурса подведут на этой неделе.