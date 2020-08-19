В Хабаровске осудят предпринимателя за дачу взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят предпринимателя за дачу взятки. Расследование уголовного дела на сегодняшний день уже закончилось, материалы находятся в суде.

По версии следствия, в 2019 году директор коммерческого предприятия заплатил заместителю начальника района управления оперативно- распорядительного отдела Диспетчерского центра управления перевозками. Речь идет о сумме в 22 тысячи рублей, которую фигурант передал в обмен на информацию о перерывах в движении железнодорожного транспорта. Данные планировали использовать в интересах своего предприятия.

- Сам обвиняемый вину в совершении преступления признал и в содеянном раскаялся. Следователи учли характеристики личности. В суд направили ходатайство о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - рассказали в пресс- службе Дальневосточного управления следственного правления Следственного комитета России.