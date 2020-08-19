Военная полиция в Хабаровском крае участвовала в специальном учении Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровском крае прошли учения с участием подразделениями военной полиции Восточного военного округа. Бойцам предстояло отразить нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. Во время учений они совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции отработали действия по сопровождению колонны военной техники. По условиям, участников марша атаковала диверсионная группа условного противника.

- Прикрывала отход колонны группа боевого охранения на бронеавтомобилях. При этом в условном бою с «диверсантами» использовали стрелковое оружие и специальные средства, вступила, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

После уничтожения противника военные полицейские оказали первую медицинскую помощь условно раненным и эвакуировали их в безопасный район. В рамках учений военнослужащие оборудовали совместный пост ВАИ и военной полиции, развернули контрольно-пропускной пункт с огневыми позициями и блокпостами.