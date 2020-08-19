В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске построят школу Фото: Правительство Хабаровского края

В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске построят школу. Разговоры о возведении этого объекта идут давно, обращений от горожан по этому вопросу поступает много. Теперь для него нашли место - будущую школу построят в районе переулка Приискового. Финансовую помощь окажут за счет средств из федерального бюджета.

- Сначала не могли выбрать место для застройки. Район густонаселенный, свободный участок было найти непросто. На сегодняшний день уже разрабатывают проект будущей школы. На ее возведение и оснащение планируют потратить около 1,5 миллиарда рублей, - рассказали в пресс- службе городской мэрии.

Предполагается, что в школе смогут учиться 1100 учеников. Когда проект утвердят, начнутся поиски подрядчика. Возвести учебное заведение собираются к 2022 году.