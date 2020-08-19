В Хабаровске загорелся автосервис Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске загорелся автосервис. О происшествии стало известно сегодня днем, 19 августа. По сигналу пожарные расчеты направились на проспект 60-летия Октября. Прибыв на место, они установили, что возгорание произошло на крыше строения.

- Огонь быстро распространился по зданию, а потом перебрался на стоянку рядом находившихся машин. На месте работают десять отделений пожарной охраны в составе 35 человек и десяти единиц техники, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока специалисты устанавливают причины возгорания и обстоятельства, способствовавшие этому. Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять включенные электроприборы без внимания, следить за состоянием проводки. Родителей призывают рассказывать своим детям о правилах пожарной безопасности. В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».