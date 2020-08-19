В Биробиджане восстанавливают дорогу на дачном поселке 13 километр Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане восстанавливают дорогу на дачном поселке 13 километр. Из-за обильных осадков, прошедших в ночь с 14 на 15 августа 2020 года здесь размыло участок трассы, обрушился грунт и водопропускная труба. Кроме того, пескогравий и щебень дождевым паводком занесло на территорию дачного поселка.

- Работы по восстановлению начались вчера, 18 августа. Участок дороги уже полностью перекопали, в скором времени уложат водопропускную трубу большего диаметра, - рассказали в пресс- службе городской администрации. – Также дорожники прокопали водоотводные канавы вдоль дороги.

Подрядчик заверил, что ремонтно- восстановительные работы планируют закончить до конца этой недели. Пока дорога закрыта для проезда. Откроют трасу, когда работы будут полностью завершены.