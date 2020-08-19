В Биробиджане пьяный водитель катался на большой скорости Фото: Олег ЗОЛОТО

В Биробиджане пьяный водитель катался на большой скорости. Задержали его сотрудники отдела вневедомственной охраны. Им поступил сигнал от дежурного центра оперативного управления. По предварительной информации, в городе обнаружили автомобиль марки Toyota Corolla. Машина двигалась с превышением скоростного режима, водитель нарушал Правила дорожного движения.

- Правоохранители заметили транспортное средство, когда патрулировали городские улицы. Машина подходила по ориентировке, поэтому ее остановили. За рулем иномарки находился 44-летний житель областного центра. Он был нетрезв, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по ЕАО.

На место происшествия вызвали экипаж дорожно-постовой службы. В отношении нарушителя составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. За свой проступок мужчина может лишиться водительских прав на срок до двух лет.